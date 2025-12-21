© "Преди една година, точно за Коледа, Равногор изглеждаше така. Нямаше ток 3 дни, но пък си беше истинска зима.



Тази година прогнозите пак са за сняг точно за празниците, макар и да не се очаква да е толкова много", припомниха синоптиците на Meteo Balkans.



Минималните температури до средата на седмицата ще се движат между минус 3° и плюс 3°, а дневните максимални ще достигат стойности между плюс 5° и плюс 10°. В районите с целодневни мъгли температурите ще са по-ниски – между плюс 3° и плюс 5°С.



Още около обяд в сряда над Западна България ще започнат валежи от дъжд, а в планините – от сняг. Късно вечерта срещу четвъртък, с обръщане и усилване на вятъра от североизток, ще започне нахлуване на по-студен въздух.



В резултат на това в четвъртък и петък (Коледа) се очаква чувствително застудяване, като температурите ще се задържат почти без дневен ход. В петък те ще са предимно между минус 5° и минус 1°. По-топло ще бъде в Тракия – до плюс 3–5°С.



В четвъртък времето ще е предимно облачно и дъждовно, но със застудяването в Лудогорието, Предбалкана и по високите полета на Западна България валежите ще преминат в сняг.