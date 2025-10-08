ИЗПРАТИ НОВИНА
Предадоха на съд учителя по физическо, обвинен за педофилия
Автор: Цвети Христова 12:29Коментари (0)405
©
Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишния учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години, съобщиха от държавното обвинение. 

Христо Кирев е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.07.2025 г. в хостел в ж.к. "Студентски град“ в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Х.К. и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.


