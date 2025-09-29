ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник е, българи с красиви и нестандартни имена имат имен ден
07:49
©
Днес, 29 септември, е празникът на Свети Кириак Отшелник в православния календар.

Св. преп. Кириак е живял през IV-V в. Още съвсем млад го направили четец в съборната църква. Така младежът изучил свещеното писание. Жаден за духовен живот, той се оттеглил в пустинята при преп. Евтимий Велики. После сменял местата на подвижничеството си, бягайки от човешката слава. Проявил се като учител на монасите, лечител на болните, утешител на страдащите. Починал през 408 г. в един от манастирите на св. Харитон на 107-годишна възраст.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Теофана, Фана, Фани.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

