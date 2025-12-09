Празник е! Почитаме светица, покровителка на майките

© На 9 декември църквата отбелязва зачатие на света Анна, майката на Богородица и баба на Иисус Христос.



Култът към светицата се разпространява широко през VI век, когато в Константинопол е построена първата черква, носеща нейното име. Тя е смятана за покровител на на родилките и миньорите, на брака, на майчинството, на семейството, на бременните, девиците и вдовиците.



Имен ден имат Анна, както и производните на името като Яна, Янка, Анелия, Ана, Ани.



