ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Празник е! Не организирайте шумни забавления
Не бива да организирате шумни забавления - това е ден за размисъл върху духовността. Не се препоръчва да се работи в градината или на полето - земята почива. Не бива да ходите в гората — "змиите се крият в земята", така че ходенето в гората се счита за опасно.
Към Свети Калистрат вярващите се обръщат с молитви за укрепване на вярата и даряване на сили, както физически, така и духовни. Според народните обичаи на този ден се пекат меденки: вярва се, че изяждането на поне един носи просперитет и благополучие в дома.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Четиридневна работна седмица означава две неща
10:11 / 27.09.2025
Константин: Искам да се извиня на всички хора
09:38 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:20 / 27.09.2025
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
08:26 / 27.09.2025
Първите снежинки са факт
08:49 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:33 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS