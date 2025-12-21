ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Много българи черпят за имен ден!
Св. Юлиания била дъщеря на знатни и богати родители езичници, които живеели във Витиния. Още от малка била сгодена за Елевсий - също от знатен род и езичник. Като пораснала, Юлиания повярвала в истинския бог и отказала да свърже съдбата си с идолопоклонник. Не успели да склонят девойката да се върне към езичеството и да се омъжи. Хвърлили я в тъмница и я измъчвали жестоко по нареждане на същия Елевсий, който вече бил станал управител.
Накрая била обезглавена. Поразени от свръхестествената сила, с която мъченицата понасяла изпитанията, мнозина повярвали в бога на Юлиания. Около 630 души били тогава посечени, приемайки по такъв начин кръщение чрез своята кръв. Това станало около 290 г.
Имен ден имат Юлиан, Юлиана, Юлиян, Юлияна.
