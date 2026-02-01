ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник е! Ето кои имена празнуват на днешния ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:11
©
Днес, 1 февруари,  православната църква почита свети мъченик Трифон Апамейски. У нас празникът е популярен като Трифоновден (14 февруари по стар стил).

Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите.

Кой е мъченикът Трифон?

Той е един от най-почитаните раннохристиянски светци. Трифон е живял през трети век и е роден в район на Мала Азия. Известен е с това, че е можел да лекува болни и го правел безплатно, молейки само хората да повярват в Исус Христос. Чрез неговата благодат той можел да допринесе за изцелението.

Мъченикът Трифон дори успява прогонва демони от дъщерята на римския император Гордиан III.

Поверия за днешния ден

Свети Трифон е определен като ходатай пред Господа. Поради тази причина вярващите му се молят за здраве, изцеление, както и за защита на реколтата.

Светият мъченик се смята за покровител на семейството и брака. Поверието гласи, че денят е благоприятен за годежи и сватби. Ако на този ден двама влюбени никога няма да се разделят, ако се закълнат във вярност днес.

Имен ден празнуват: Трифон, Трифонка, Лозан, Лозанка, Секул, Маламка.







