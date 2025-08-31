ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Черпят хора с интересни имена
Свети Киприян бил грижовен пастир и отличен оратор. Много езичници се присъединявали към църковната му община, ставали примерни християни. Но дошли трудни години на гонения.
Останало е в историята неговото изречение: "Никой не може да има Бог за Отец, ако няма Църквата за майка".
Днес почитаме паметта и на свети Генадий, цариградски патриарх. Той ръководил тази църква от 458 до 471 г. Бил учен човек, известен със строгия си личен живот и голямо смирение.
Празнуват мъже с имената Генади, Генадий, Гено, Генчо и жени с имената Гена, Генка.
