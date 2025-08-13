ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Празник е
Автор: ИА Фокус 08:01Коментари (0)0
©
Днес е 13 август. На този ден Православната църква отбелязва пренасянето на мощите на преподобния Максим Изповедник от мястото на неговото заточение и смърт в Константинопол.

Паметта на светеца се празнува както на 21 януари, така и на 13 август.

Св. Максим Изповедник (ок. 580-662 г.) е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието.

Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.

Днес имен ден празнуват всички с името Максим.

Максим е латинско име, което означава велик.

На този ден почитаме и паметта на св. Тихон Задонски.

Роден през 1724 г., при кръщението бил наречен Тимотей. Рано останал сирак. Завършил с отличие духовна семинария и веднага бил назначен за учител в нея.

През 1758 г. приел монашество с името Тихон, а през 1759 г. бил назначен за ректор на семинарията в град Твер. През 1763 г. бил избран за Воронежки епископ. Работил много успешно и с голям нравствен авторитет, издигнал духовния живот на високо равнище.

Но от всички преживени лишения и монашески подвизи здравето му било доста влошено. Затова многократно молил да бъде освободен и да се оттегли на покой в някой манастир, за да се занимава с богословски трудове.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Претърсиха фирма заради сделки с Русия
22:32 / 12.08.2025
Икономист: Ерата на евтиния труд свърши
21:54 / 12.08.2025
Журналист изненада с касова бележка: 25 лева за кана лимонада, по...
21:34 / 12.08.2025
Нова адаптирана ваксина срещу COVID-19 ще бъде налична скоро в Бъ...
21:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско...
20:13 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на чер...
19:58 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реконструкция на бул. "Васил Априлов"
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: