Празник е
Паметта на светеца се празнува както на 21 януари, така и на 13 август.
Св. Максим Изповедник (ок. 580-662 г.) е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието.
Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.
Днес имен ден празнуват всички с името Максим.
Максим е латинско име, което означава велик.
На този ден почитаме и паметта на св. Тихон Задонски.
Роден през 1724 г., при кръщението бил наречен Тимотей. Рано останал сирак. Завършил с отличие духовна семинария и веднага бил назначен за учител в нея.
През 1758 г. приел монашество с името Тихон, а през 1759 г. бил назначен за ректор на семинарията в град Твер. През 1763 г. бил избран за Воронежки епископ. Работил много успешно и с голям нравствен авторитет, издигнал духовния живот на високо равнище.
Но от всички преживени лишения и монашески подвизи здравето му било доста влошено. Затова многократно молил да бъде освободен и да се оттегли на покой в някой манастир, за да се занимава с богословски трудове.
