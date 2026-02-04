ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството вдигна заплата
Промяната е в съответствие с чл. 3, ал. 2, изречение трето от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и Решение № 47 на Министерския съвет от 2026 г., в което е посочено, че натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5,0 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.
Възнаграждението на изпълнителния директор на НАП се определя от Министерския съвет, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за Националната агенция за приходите.
