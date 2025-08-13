Правителството с пореден опит да се справи с демографската криза

© Правителството одобри План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Документът включва актуални мерки за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното и общото здравословно състояние на населението, намаляване на смъртността, става ясно от решение на правителството.



Планът съдържа и дейности за насърчаване на заетостта, намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението, както и за създаване на условия за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.