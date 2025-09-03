ИЗПРАТИ НОВИНА
Правителството одобри промени по приемането на еврото
Автор: Петър Дучев 16:52Коментари (0)221
Правителството одобри промени в Постановление № 480 от декември 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за същата година в изпълнение на приетото от Народното събрание Решение за ускоряване и завършване на процеса по практическата подготовка за приемане на еврото у нас, както и на Решението на Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България, прието на 08 юли 2025 г. Това става ясно от решенията на правителството след последното му заседание в сряда.

Към момента вече са извършени всички дейности от първа и множество дейности от втора фаза на комуникационната кампания, сред които изработване и излъчване на информационни видеоклипове за еврото по националните телевизии, организиране на конференции, стартиране на специален информационен сайт за еврото и много други.

Съгласно Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната, отговорните държавни институции имат задължението да провеждат информационна кампания по процеса за въвеждането на еврото в страната. С направените изменения се оптимизират разходите по гореописаното постановление, свързани с информационните и комуникационните дейности по въвеждане на еврото в Република България.


03.09.2025 Четирима министри идват в Пловдив заради еврото!
03.09.2025 Нешка Робева: Дъртаци от всички страни, обединявайте се
03.09.2025 Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да го измени или прекрати
02.09.2025 Експерт: Еврозоната ще подейства като катализатор на пазара на имотите
02.09.2025 Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09.2025 Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
