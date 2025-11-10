ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Позабравен българин, разбиращ от пари, днес стана на 59
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:35Коментари (0)878
©
Пламен Петров е български политик от Национално движение Симеон Втори. Роден е на 10 ноември 1966 година. Първоначално завършва гимназия в София, а след това и УНСС.

По-късно учи магистратура "международен мениждмънт“ в университета Тъндърбърд в САЩ. Става министър на транспорта и съобщенията в периода 2001 – 2003 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски. По това време бива замесен в яхтения скандал. След 2006 г. е главен финансов директор на "Мобилтел“.

Започва кариерата си в американски банки. През 1995 г. започва работа в "Сосиете Женерал Секюритийз Корп" на Уол Стрийт. В края на 1997 г. започва да инвестира от името на свои североамерикански клиенти в публични дружества, търгуеми в София.

През 1999 г. създава консорциум за инвестиции в компаниите от индустрията на кабелните телевизии и комуникациите. с активното му участие се изгражда комуникационна стратегия за развитието на "Кейбъл България".

През 1999 г. е сред първите българи получили степента CFA /сертифициран финансов анализатор/. Женен. Има син на две години.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ето къде в Южна България се намира едно от най-красивите училища ...
19:37 / 10.11.2025
Идва отвратително време до часове
18:10 / 10.11.2025
Дълго чакана новина за шофьорите, които не обичат тирове по магис...
19:45 / 10.11.2025
Пазарът на труда: Разликата между София и Пловдив в обявите за тъ...
17:07 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и ...
19:24 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: