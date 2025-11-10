ЗАРЕЖДАНЕ...
Позабравен българин, разбиращ от пари, днес стана на 59
По-късно учи магистратура "международен мениждмънт“ в университета Тъндърбърд в САЩ. Става министър на транспорта и съобщенията в периода 2001 – 2003 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски. По това време бива замесен в яхтения скандал. След 2006 г. е главен финансов директор на "Мобилтел“.
Започва кариерата си в американски банки. През 1995 г. започва работа в "Сосиете Женерал Секюритийз Корп" на Уол Стрийт. В края на 1997 г. започва да инвестира от името на свои североамерикански клиенти в публични дружества, търгуеми в София.
През 1999 г. създава консорциум за инвестиции в компаниите от индустрията на кабелните телевизии и комуникациите. с активното му участие се изгражда комуникационна стратегия за развитието на "Кейбъл България".
През 1999 г. е сред първите българи получили степента CFA /сертифициран финансов анализатор/. Женен. Има син на две години.
