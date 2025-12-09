ИЗПРАТИ НОВИНА
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:39
©
Поех един ангажимент през март и той е изпълнен - за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. И то се вдига от 780 на 900 лева. И още нещо много важно – повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано - от 50 на 75 на сто. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, която прие бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година.

Той призова депутатите да отчитат и реалната картина, а в комисиите да тече експертен диалог. Министърът припомни, че план-сметката на Държавното обществено осигуряване беше подкрепена единодушно както в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, така и от Националния съвет за тристранно сътрудничество. "Често ли се случва такова единодушие - не. Успели сме да направим един баланс между синдикати и работодатели. Постигнали сме равновесие“, каза още Гуцанов. Той припомни и други основни параметри от бюджета за догодина – повишаването на минималната работна заплата е както изисква законът - тя става 1213 лева. Повишават се и всички пенсии по швейцарското правило.

"Над 2 млн. пенсионери чакат тази предсказуемост. Естествено че искаме повече, но е добре да правим тези стъпки“, допълни министърът.

Той припомни, че в бюджета не е заложен ръст на осигуровки и данъци за 2026 година.

След приключване на работата по план-сметката на държавата за следващата година Министерството на труда и социалната политика има готовност да представи своите виждания за стабилизиране на пенсионната система. Народното събрание възложи на редица институции изработването на пътна карта в тази посока. Министър Гуцанов акцентира на повишаването на събираемостта чрез осъвременяване на минималните осигурителни прагове.

"Това променя генерално и приходите, които влизат в осигурителната система, първо. И второ - това е реалната борба със сивия сектор. Всички говорим, че има около 25% сив сектор. Това е недопустимо“, каза още Гуцанов.







