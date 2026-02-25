ЗАРЕЖДАНЕ...
Повече слънце над Западна България, а дъжд - над Източна
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.
Над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.
Над Черноморието облачността ще е значителна със слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад, който след обяд за кратко ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
