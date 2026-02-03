ИЗПРАТИ НОВИНА
Пореден скок в цените на някои лекарства
Автор: Илиана Пенова 10:06
©
Пореден скок в цените на лекарствата у нас. Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01. 2026 година. 

За разлика от 4 евро в цената на детски сироп за кашлица съобщават от организацията "Антиспекула". Полученият сигнал е за аптека в Стара Загора.

"Ако депутатите приемат Закона "Антиспекула" - цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да големите аптеки нямат предимство пред малките", пишат от организацията.







