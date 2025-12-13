ИЗПРАТИ НОВИНА
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
Автор: Борислава Благоева 18:06Коментари (0)208
България, Белгия, Италия и Малта се обявиха против използването на активите на Русия за подкрепа на Украйна и призоваха да се търсят алтернативни варианти за финансиране. За това стана известно от съвместна декларация на държавите, пише Politico.  

Според изданието, Белгия, България, Малта и Италия в съвместна декларация са призовали Европейската комисия и Съвета на ЕС да се откажат от използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна.

Страните настояват "Комисията и Съвета да продължат да проучват и обсъждат алтернативни варианти в съответствие с законодателството на ЕС и международното право, с предвидими параметри, които представляват значително по-малки рискове, за да се задоволят финансовите нужди на Украйна въз основа на кредитна линия от ЕС или временни решения, за да се осигури непрекъснатост на подкрепата, преди някоя от предложените опции да може ефективно да влезе в сила“. 

Публичната критика на Белгия,  България, Италия, Малта намалява шансовете на Европейската комисия да постигне политическо споразумение на следващата среща на върха.

Четирите страни подчертаха, че подкрепят предложението за безсрочно замразяване на суверенните фондове на Москва, съхранявани в ЕС, но предупредиха, че тази стъпка не трябва да "пречи“ на потенциалното използване на тези средства за подкрепа на военните усилия на Киев.

В същото време, дори и Унгария и Словакия да се присъединят към Белгия, България, Малта и Италия, те все пак ще бъдат в малцинство. 

Припомняме, че на 12 декември посланиците на Европейския съюз взеха решение за замразяване на руските активи, намиращи се в Европа, за неопределен срок.

Това решение е важно, за да се получи съгласието на Белгия да предостави "репарационен заем“ на Украйна с използване на руски активи.

Премиерът на Белгия Барт Де Вевер заяви по-рано, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна е "сложна задача“, но е възможно, ако съюзниците приемат "условията“.


Още по темата: общо новини по темата: 44
04.12.2025 САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия
30.11.2025 Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
21.11.2025 Влизат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
14.11.2025 Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу "Лукойл" удрят повече Европа, отколкото Русия
14.11.2025 Великобритания направи изключение от санкциите за българските дружества на ''Лукойл''
08.11.2025 Орбан: САЩ освободиха Унгария от санкциите за енергийни доставки от Русия
