Полицията издирва 52-годишния Георги Ганчев
Автор: Цвети Христова 17:08Коментари (0)195
Столичното Шесто РУ издирва 52-годишния Георги Ганчев. На 30 август той е напуснал дома си в столичния квартал "Симеоново“.

Той е висок около 173 см, със слабо телосложение, средно дълга тъмна коса, побеляла брада и кафяви очи. Последно бил облечен къс панталон тип анцуг и горнище на анцуг. По данни на близките мъжът има сериозен здравословен проблем.

Хората, които разполагат с информация за изчезналия мъж, могат да сигнализират на тел.: 112, 029821760, 029821755 или в най-близкото поделение на МВР.







