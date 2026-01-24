© виж галерията При проверка в апартамент, разположен в комплекс "Балкан бриз" 1 в Слънчев бряг, обитаван от 23-годишна бургазлийка, извършена от служители от Районно управление - Несебър, са намерени и иззети:



съцветия от суха зелена растителна маса /марихуана/ с общо тегло около 250 гр., бяло кристалообразно вещество /метамфетамин/ с общо тегло около 15 гр., бяло прахообразно вещество /кокаин/ с общо тегло около 5 гр. и плик с 15 таблетки с формата на бухал /екстази/.



Бургазлийката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.