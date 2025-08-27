ЗАРЕЖДАНЕ...
Покупка на жилище: Пазарът е скъп, лихвите не са "безкрайно ниски", а банките продължават да държат на сериозни изисквания
След еуфорията от 2021–2022 г. купувачите вече са по-рационални, а предлагането в много квартали е по-видимо. Цените са на рекордни нива – не само в София, но и в големите градове, включително Пловдив, Варна и Бургас. Скъпо обаче не значи недостъпно. Просто профилът на успешния купувач се промени.
Днес това най-често са двойки със стабилни доходи – IT специалисти, лекари, хора от финансите или държавната администрация. Те търсят функционални двустайни и тристайни жилища, готови са да направят компромис с изложение или етаж, но не и със състоянието на сградата и инфраструктурата. Други активни играчи са българите от чужбина – връщащите се с натрупан кеш, които предпочитат ново строителство и често осигуряват над 30% самоучастие. Има и една особена група – младите, които разчитат на помощта на родителите за капаро и обзавеждане. Така влизат в сделка, която иначе би била непосилна, предава Money.bg.
Купувачът днес печели предимство с подготовка – предварително одобрение от банка, ясна сметка на всички разходи и тактическа гъвкавост. Една-две метростанции по-далеч или квартал "на втори ред“ могат да спестят десетки хиляди левове. А не бива да се забравят и скритите разходи – местен данък, нотариални и банкови такси, комисиона за брокер. Всичко това добавя поне още 4–6% върху цената и изисква кеш, извън самоучастието.
Разликата спрямо преди е в темпото на пазара. Вече няма наддаване на всяка цена. В много квартали офертите се нормализират, а продавачите са по-склонни на отстъпки. При новото строителство пък има разсрочени схеми до акт 16. Високите лихви в еврозоната охладиха импулсивните сделки и върнаха математиката в центъра на разговора. Това всъщност прави пазара по-здрав – по-малко емоции, повече сметки.
Разбира се, рисковете остават. Най-големият е свързан с плаващата лихва след изтичането на фиксирания период. Затова експертите съветват да се прави "стрес тест“ за по-висока лихва и да се държи буфер от поне шест месечни вноски. Българските банки са консервативни, което е плюс за стабилността, но и оставя по-малко място за грешки.
Голямата картина е ясна – движението на лихвите в еврозоната ще определя и нашия пазар. Цените няма да паднат с магическа команда, нужни са време и растящи доходи. Но за подготвените купувачи днес има реален прозорец – стига да търсят с хладна глава и да са готови на компромис.
Да купиш жилище в България през 2025 г. не е геройство, а проект. Успехът не е за най-богатите, а за най-подготвените – тези, които знаят как работят ипотеките, какво ще им струва сделката утре и как ще изглежда бюджетът им след три години.
