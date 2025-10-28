ИЗПРАТИ НОВИНА
Подписаха договора за новия завод за барут и боеприпаси в Пловдивска област
Автор: Марияна Стойчева 11:59
©
На церемония в Министерския съвет България и германският технологичен концерн "Райнметал" поставиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, предаде репортер на "Фокус". 

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е  ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.

Домакин на срещата е министър- председателят Росен Желязков

И двете страни поставиха подписи на договора: От българска страна договора подписаха изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов, а от германска: Изпълнителният директор на "Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне.

След церемонията премиерът Росен Желязков заяви: 

"Вече с положените подписи се слага края на един доста динамичен и изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот". 

Желязков увери, че предстои много работа, която ще доведе до това в България дя бъде създаден огромен потенциал чрез български завод.

Това е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности", заяви още той. 

По-рано през деня изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер бе посрещнаъ на летището от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.


пак се подиграха на зелените чорапки на Радевия.Подписаха договора,когато зелените чорапки си пазарува в Саудитска арабия и се жалва на цял свят ,че са му взели бронирания Мерцедес.Какво падение.Поне Деската ще напазарува като за последно.Мандата изтича и няма вече безплатни пътувания.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

