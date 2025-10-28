ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подписаха договора за новия завод за барут и боеприпаси в Пловдивска област
Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.
Домакин на срещата е министър- председателят Росен Желязков.
И двете страни поставиха подписи на договора: От българска страна договора подписаха изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов, а от германска: Изпълнителният директор на "Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне.
След церемонията премиерът Росен Желязков заяви:
"Вече с положените подписи се слага края на един доста динамичен и изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот".
Желязков увери, че предстои много работа, която ще доведе до това в България дя бъде създаден огромен потенциал чрез български завод.
Това е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности", заяви още той.
По-рано през деня изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер бе посрещнаъ на летището от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
