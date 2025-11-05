ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина заместник-министърът на спорта
"Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване.
Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове" на Национална спортна академия “Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Поклон пред паметта му! ", пишат още от федерацията.
В различни периоди Андонов е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб "Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.
