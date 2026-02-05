ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина великият Илия Цоцин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01
©
Легендарният български комик Илия Цоцин почина на 85-годишна възраст. Новината бе съобщена от негови колеги в социалните мрежи:

"Напусна ни едно голямо сърце, артист и приятел великият Илия Цоцин… Поклон пред паметта му."

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да определя това като чиста случайност - майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.

Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър, където участва в постановката "Къщичка от карти". През 80-те години Цоцин е актьор на щат към тогавашната "Концертна дирекция“, но широката публика го познава най-вече от телевизионния екран - главно в предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Илия Цоцин формира един от най-обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да изнасят скечове по време на студентска бригада в Перущица. През десетилетията те остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират както в България, така и в чужбина, включително заедно с Лили Иванова и други звезди на българската естрада.

"На нас ни викаха халтураджии," спомня си Цоцин за пренебрежителното отношение към артистите, които работят извън театъра. В интервю за предаването на Драгомир Драганов "С БНТ завинаги" той уточнява, че тяхната работа често е била възприемана като "по-ниска“ заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета.

Въпреки това, публиката ги обичаше и се смееше до сълзи на техните комични диалози, сред които незабравими остават сценките от "Сем. Тъпанчеви".

Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.







