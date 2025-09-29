ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Автор: Илиана Пенова 12:12Коментари (0)470
©
Факултетът по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 26 септември 2025 година почина проф. д-р Иван Тонов, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Иван Костадинов Тонов е роден на 21.05.1947 г. в гр. Ямбол. Завършва висше образование във Факултета по математика на Софийския университет през 1970 г. с квалификация "специалист по алгебра“ и "преподавател в средните училища“. От 1970 г. до 1983 г. работи в Института по математика на БАН. През 1981 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Многообразия от асоциативни алгебри“. От 1984 г. е доцент в Математическия факултет на Софийския университет. От 2012 г. е професор във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски“. Темата на хабилитационния труд на проф. Иван Тонов е "Евристиката – наука, изкуство, занаят“.

Проф. Тонов е автор и съавтор на редица учебници и учебни помагала, както за ученици и учители в различните етапи на училищното образование, така и за студентите, обучаващи се в специалност Математика и информатика.

Научната работа на проф. Иван Тонов е в областта на алгебрата (алгебри с тъждествени съотношения), теория на числата, дидактика на математиката, problem solving. Особено внимание отделя на евристичните методи за решаване на задачи и методи за работа с талантливи ученици – теми, около които създава магистърската програма Технологии за обучение по математика и информатика.

Основните научни приноси и постижения на проф. Тонов са в теорията и практиката на преподаването на методи, стратегии и тактики за решаване на задачи от Елементарната математика. Той е разработил завиден по обем "портфейл“ от интересни и съдържателни задачи, които е изследвал детайлно.

Проф. Тонов става член на Съюз на математиците в България от 1971 г. От 1982 г. е избран за член на Централното ръководство (сегашен Управителен съвет). Няколко мандата е бил негов заместник-председател. Участвал е в организацията на редица научни семинари и конференции, олимпиади, конгреси, и др. Става член и на Германското математическо дружество.

В живота на Факултета по математика и информатика проф. Тонов е участвал, освен като преподавател, член на катедра ОМИ и като неин ръководител, и като Заместник декан на ФМИ.

Изрично следва да се отбележи забележителният и много съществен принос на проф. Иван Тонов за цялостното развитие и укрепване на състезателната математика в България. Негово дело за последните 50 години са неизброимо количество задачи за различни олимпиади и състезания. През 1997 г. става инициатор и съосновател на Младежката балканска олимпиада по математика. Бил е и ръководител на отбора на България в Международната олимпиада по математика.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се извърши на 30.09.2025 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвал...
11:40 / 29.09.2025
Пътен експерт за кошмарните задръствания на АМ "Тракия": Трябва д...
11:13 / 29.09.2025
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подм...
10:51 / 29.09.2025
Движението на АМ "Тракия" спря
10:51 / 29.09.2025
В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
11:09 / 29.09.2025
Зъболекар: Излиза им скъпо
09:54 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Камиони се заклещват под мостове
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: