|Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
Той посвети живота си на науката и индустрията, работейки дълги години в Института по нефт и нефтопреработване. Авторитетен специалист в областта на технологиите и полимерите, той остави ярка следа в българската инженерна мисъл.
Голяма част от трудовата му кариера преминава през държавния нефтокомбинат. Той е и последният изп. директор на "Нефтохим“, назначен от държавата. Оглавява компанията от декември 1998 до приватизацията през декември 1999 година.
Освен своя професионален път, Недялко Попов ще бъде запомнен и като демократ от първите години на Прехода – общински съветник в Бургас от СДС, когато свободата и демокрацията в България се градяха с усилията на смели и принципни хора.
"Той бе дългогодишен член на демократичната общност и винаги защитаваше с достойнство своите убеждения. Днес си спомняме за него като за човек на знанието, почтеността и каузата“, подчертаха от ДСБ Бургас.
