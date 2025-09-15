ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина отец Иван
Автор: ИА Фокус 11:44
©
Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред NOVA.

"От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.  През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората", заяви Георгиев.

През годините 80-годишният отец успя да създаде приюти в три села - Нови хан, Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско), където настаняваше хора в нужда.

Последните години обаче отецът се сблъска със сериозни проблеми. дин от най-тежките моменти беше през 2014 г., когато катастрофира между пловдивското село Цалапица и град Съединение. След инцидента свещеникът беше с травма на главата, гръдния кош, счупена на две места бедрена кост на десния крак и тежък проблем на меките тъкани на подбедрицата. Месеци отне, докато духовникът се възстанови и да проходи самостоятелно.

След това на няколко пъти отец Иван влизаше в болница и му откриха диабет. Отчето припадна по време на летен лагер и се появиха усложнения с кръвното налягане. Преживя и два инсулта, след които част от лицето му се парализира и изпитваше затруднения да говори.

Последно имаше проблеми със зрението, които трябваше да бъдат решени с операция, но се оказа, че интервенцията е опасна за здравето му и лекари отказаха да я извършат.







Бог да го прости! Да почива в мир! Нашето коле ,онази кгб отврат "патриарха" и другите тулупи да се поучат какво е да служиш на Бог и хората,а не на силните за деня и рускенефа!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

