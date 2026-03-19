Почина легендарният Минчо Празников
Празников бе на 88 години.
Любопитен детайл от биографията му е произходът на фамилното му име – то идва от прозвище на негов прадядо, който често оправдавал отсъствията си от училище с различни църковни празници.
Интересът му към метеорологията се проявява още в ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ със специалност "Физика и метеорология“. Професионалният му път започва във Военновъздушните сили, където работи като синоптик в продължение на 22 години. По-късно, в периода 1986–2000 г., е част от Национален институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. продължава кариерата си в частната прогностична компания ТВ-МЕТ.
В личен план Празников беше женен за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.
Празников ще бъде запомнен от зрителите с точните си прогнози и спокойното си присъствие на екрана.
Още от Общество
/
Почина Емил Спасов
15:07
Ако през миналия сезон цената на риболовния билет е била 25 лева, сега тя вече достига 25 евро
11:59
Шофьор признава: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
Д-р Бацелова след втория случай на чикунгуня в Пловдив: Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар
17.03
Българска лекарка, помогнала в Кочани: Това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда
16.03
Почина Елза Гоева
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Amethyst
преди 23 мин.
Поклон! Безоблачен и слънчев да е пътят ти!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.