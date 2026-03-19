Известният български синоптик Минчо Празников е починал, съобщиха негови близки. Той беше дългогодишно лице на прогнозата за времето по националната телевизия и остави трайна следа в българската телевизия със своя професионализъм и отличителен стил.Празников бе на 88 години.Любопитен детайл от биографията му е произходът на фамилното му име – то идва от прозвище на негов прадядо, който често оправдавал отсъствията си от училище с различни църковни празници.Интересът му към метеорологията се проявява още в ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ със специалност "Физика и метеорология“. Професионалният му път започва във Военновъздушните сили, където работи като синоптик в продължение на 22 години. По-късно, в периода 1986–2000 г., е част от Национален институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. продължава кариерата си в частната прогностична компания ТВ-МЕТ.В личен план Празников беше женен за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.Празников ще бъде запомнен от зрителите с точните си прогнози и спокойното си присъствие на екрана.