Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:02Коментари (0)2095
©
На 53-годишна възраст почина Веселин Караджов, съобщиха в социалните мрежи негови близки и приятели.

Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.

Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.

С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.

Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.

Поклон пред паметта му!







