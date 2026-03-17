Почина голяма българска актриса, "влизала" в милиони домове
Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.
През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – Педя човек - лакът брада. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.
Над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка“. Емблематичен глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали. Достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г.
За своите изключителни заслуги към българската култура тя е удостоена с орден "Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие – признание за светлината, която разпръсква чрез таланта си.
Светъл път на една голяма актриса и още по-голям човек!
Още от Други
Шофьори от Северна Гърция масово преминават границите с България, за да заредят с по-евтин бензин
Раева: Най-страшното за мен до момента беше, когато семейството ми беше в Близкия изток в началото на войната
Българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират: Победителите в Archinova Arhitecture Awards 2025
Amethyst
преди 31 мин.
Поклон и благодарим за вълшебството! Нека звездиците да огряват пътя ти, както ти огряваше нашето детство!
