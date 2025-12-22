ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина емблематична фигура в българското акушерство и гинекология
Проф. д-р Ангел Димитров беше една от най-емблематичните личности в българската медицина - изключителен лекар, учен и преподавател, посветил целия си професионален път на грижата за майчиното и детското здраве, както и на обучението на няколко поколения български лекари.
Роден е на 20 март 1944 г. в семейство на лекари. Завършва медицина във ВМИ – София през 1968 г., а професионалната и академичната му кариера преминава през всички нива – от ординатор и асистент до професор, ръководител на катедра и дългогодишен началник на Родилна клиника в "Майчин дом“ (от 1991 г.). От 2000 г. е ръководител на Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София, през 1991 г. е назначен за доцент, а от 2005 г. е професор. Специализирал е в Канада и Франция.
Проф. Ангел Димитров има две специалности - по акушерство и гинекология и по анестезиология и реанимация, защитава две дисертации и е автор на над 180 научни публикации у нас и в чужбина Участва като съавтор на 5 учебника и 4 монографии. Ативен участник в национални и международни професионални и научни организации, с богата научно-организационна и обществена дейност.
В последните години той е консултант на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ "Св. Анна"-София АД.
С кончината му българската медицина губи всеотдаен лекар, учен и учител, а обществото – изключителна личност с високи морални и професионални качества.
Ръководството на СБАЛАГ "Майчин дом“ изказва най-искрени съболезнования и съпричастност към семейството, близките и колегите му.
Поклонението ще се състои на 23 декември от 11:00 часа в базиликата "Света София“.
