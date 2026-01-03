ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина Димитър Пенев
На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години. Пенев остава една от най-ярките фигури в историята на българския футбол както като играч, така и като треньор.
Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в село Мировяне, България. Като играч започва кариерата си в "Славия“ София, но най-голяма популярност печели като защитник на "Септември“ и ЦСКА София. След края на активната си игра се утвърждава като изключителен треньор, водейки националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. През кариерата си Пенев е печелил множество шампионски титли с ЦСКА и е оставил трайна следа в българския футбол като "Стратега“ – човек с ясна визия и безкомпромисен характер.
Неговата личност и постижения ще останат завинаги в паметта на футболните фенове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, всичко щеше...
12:26 / 03.01.2026
МВнР отвори кризисен телефон за българите във Венецуела
12:38 / 03.01.2026
БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
11:41 / 03.01.2026
Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейн...
10:41 / 03.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата ...
10:21 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 п...
09:08 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS