"Прогресивна България" спечели категорично изборите за парламент, които се проведоха днес. Това показват данните от екзитполовете на различните социологически агенции, предава Plovdiv24.bg. Въпрос на време е да станат ясни и окончателните официални резултати от вота.
Кой обаче е Румен Радев?
Румен Георгиев Радев е български политик и военен, генерал-майор от резерва и 5-и президент на Република България, встъпил в длъжност на 22 януари 2017 г. По време на военната си кариера Радев, който е летец, достига чин генерал-майор и длъжност "Командир на Военновъздушните сили на Република България“ (2014 – 2016). На президентските избори през 2016 г. и на тези през 2021 г., последователно е избран за президент на България. На 20 януари 2026 г., близо година преди изтичането на мандата му, подава оставка, която е приета от Конституционния съд на 23 януари същата година.
Биография
Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград, в семейството на Станка Радева (р. 1940) и Георги Радев (27 август 1937 – 3 април 2020) – счетоводителка и електроинженер. Родителите му са от село Славяново, Харманлийско, където Радев прекарва детството си. Има две години по-голяма сестра – Лозана (р. 1961).
Основното и средното си образование Радев получава в Хасково. През 1982 г. завършва със златен медал Природо-математическата гимназия "Акад. Боян Петканчин“ в града. По-късно завършва ВНВВУ "Георги Бенковски“, Долна Митрополия през 1987 г., като първенец на випуска. По време на обучението си е приет в Българската комунистическа партия, като според проучване на Антон Тодоров, това става през 1984 г. Радев остава в партията до деполитизацията на Въоръжените сили през 1991 г.
Според Тодоров, Радев е бил дори делегат на последния Четиринадесети конгрес на БКП, проведен след промените от 1989 г. По време на кампанията за първия му президентски мандат БСП и инициативният комитет, издигнал Радев, твърдят, че той никога не е членувал в политическа партия.
Ранна военна служба
Със завършването на ВНВВУ "Георги Бенковски“ през август 1987 г, е назначени като младши пилот в 15-и изтребителен авиополк – Равнец (1987 – 1988), където работи с офицера от Военното контраразузнаване (тогава част от ДС), Илиан Алипиев. Тридесет години по-късно същият офицер става "съветник на президента по сигурност и отбрана".
През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база "Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ.
От 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабен профил във Военна академия "Г. С. Раковски“, където завършва като първенец на випуска. Доктор по военни науки, като защитава дисертация на тема "Създаване и използване на системи за тактическа подготовка на авиационните екипажи и подразделения“ през 2000 г.
През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по "Стратегически проучвания“.
На 7 юни 2005 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база. На 25 април 2006 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база, считано от 1 юни 2006 г.
Генерал във ВВС
На 26 април 2007 г. е удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал. На 13 юли 2009 г. бригаден генерал Радев е освободен от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и назначен за заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили, считано от 1 юли 2009 г.
На 12 март 2010 г. е освободен от длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили и назначен за заместник-началник на същите.
На 22 юни 2011 г. поради реорганизация на формированието е освободен от длъжността заместник-началник на Военновъздушните сили и назначен на длъжността заместник-командир на същите, считано от 1 юли 2011 г.
На 28 април 2014 г. бригаден генерал Румен Радев е освободен от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, назначен за командир на Военновъздушните сили и удостоен с висше офицерско звание генерал-майор, трите считани от 30 юни 2014 г.
През 2014 г. организира авиационно шоу "Това сме ние!“, като изпълнява с Миг-29 фигури от висшия пилотаж като "Камбана“ и "Кобра“.
Румен Радев е летец-пилот I клас с летателен стаж на учебно-тренировъчен реактивен самолет Aero L-29 Delfin и Aero L-39 Albatros, на изтребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29, както и с опознавателни полети на изтребители F-15, F-16, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, SAAB Gripen, като по време на военната си кариера има пролетени над 1400 часа.
Съгласно президентски указ № 282 от 10 август 2016 г. генерал-майор Румен Радев е освободен по негова молба от длъжността "командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба и е пенсиониран.
През август 2016 г. политическите партии БСП и АБВ официално го издигат за кандидат-президент на президентските избори през същата година. Още същия месец АБВ оттегля номинацията си за ген. Радев. Кандидат за вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова. Радев и Йотова печелят убедително президентските избори през ноември 2016 г. На първия тур двойката получава 973 754 гласа (25,44% от гласувалите 3 947 629 души) като по този начин заема първото място, а на втория тур – 2 049 260 гласа (59,35% от гласувалите 3 452 824 души при обработени 99,33% протоколи).
Първи мандат (2017 – 2022)
На 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.
На 27 януари 2017 г. Радев назначава Огнян Герджиков за служебен министър-председател и служебните заместник министър-председатели Стефан Янев и Илко Семерджиев и служебните министри на петото служебно правителство на България.
След проведените предсрочни парламентарни избори връчва мандат за съставяне на коалиционно правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти начело с Бойко Борисов, като по този начин Борисов за трети път оглавява правителството.
Като президент той се е срещал с редица държавни ръководители, като Ангела Меркел, Александър Вучич, Виктор Орбан, Еманюел Макрон, президента на Португалия Марселу Рибелу, Клаус Йоханис, Георге Иванов, Себастиан Курц, Бенямин Нетаняху, Никос Анастасиадис, Владимир Путин и Доналд Тръмп.
През май 2018 г. Радев е на официално посещение в Русия, където се среща с премиера Дмитрий Медведев и президента Владимир Путин. Тази визита на български президент в Русия е първата след 10-годишна пауза на срещи от високо равнище между президентите на двете страни.
На 1 февруари 2021 г. обявява официално, че заедно с Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат. Президентските избори са насрочени за 14 ноември 2021 г. На 14 ноември 2021 г. за президентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова гласуват 1 322 385 българи и получават 49,42% от президентския вот, което ги изпраща на втори тур (балотаж на 21 ноември 2021 г.) с кандидат президентската двойка Анастас Герджиков – Невяна Митева (22,83%).[37] В балотажа на 21 ноември 2021 печели срещу Анастас Георгиев Герджиков.
Служебни кабинети и идея за президентска република
Властта да се назначават служебни правителства е дадена от конституцията на президента. Президентът Радев назначава по време на управлението си няколко такива правителства. Така на практика страната започва в продължителни периоди да се превръща от парламентарна република в президентска такава. По време на парламентарни кризи президентът назначава служебен кабинет и така поема цялата отговорност за управлението на страната.
Преди Радев такива правителства са рядкост, но при неговото управление това става често и се виждат несъвършенствата в конституцията. Това повдига въпроса за необходимостта от промени в конституционната уредба на президентската институция. В такава обстановка някои анализатори подозират Радев, че подкрепя идеята за президентска република.
От президентството отричат тези твърдения. През август 2022 г. лидерът на "Има такъв народ“ – Слави Трифонов, инициира провеждането на референдум за президентска република, като твърди, че действащата в страната политическа система е провалена. Същевременно от партията на Трифонов многократно заявяват подкрепата си за Радев. Идеята за президентска форма на управление в България се прокарва и от някои анализатори, близки до Радев. В проекта за изменения в конституцията, който президентът е подготвил, няма предложение за преминаване към президентска република, но това не пречи тази идея да се обсъжда, твърди председателят на стратегическия съвет към държавния глава.
