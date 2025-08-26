ЗАРЕЖДАНЕ...
|Плъзна измама от името на голяма верига магазини
Измамниците пишат, че тази оферта се предлага от магазини ЗОРА. От фирмата се обръщат към клиентите се със следното съобщение:
Уважаеми клиенти, в мрежата се разпространява фалшива реклама за кафеавтомат на цена 19,54 лв.
Това НЕ е кампания на ЗОРА! Проверявайте винаги в zora.bg и не въвеждайте лични данни!
