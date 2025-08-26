© Плъзна измама от името на голяма верига магазини за техника. В мрежата се разпространява информация за кафеавтомат на примамливата цена от 19,54 лв.



Измамниците пишат, че тази оферта се предлага от магазини ЗОРА. От фирмата се обръщат към клиентите се със следното съобщение:



Уважаеми клиенти, в мрежата се разпространява фалшива реклама за кафеавтомат на цена 19,54 лв.



Това НЕ е кампания на ЗОРА! Проверявайте винаги в zora.bg и не въвеждайте лични данни!