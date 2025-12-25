ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция
Групата бащи, които виждат децата си само два пъти месечно заради съдебни решения, ще раздават подаръци и лакомства на други деца в центъра на града, съпроводено с музика на живо. Символичният жест цели да покаже обичта, която им е възпрепятствано да дадат на собствените си деца, и да привлече внимание към проблемите със споделеното родителство.
Основните искания на "Бащите на Пловдив“ са въвеждане на презумпция за споделено родителство и промяна на остарелите институционални практики, които често поставят бащите в ролята на "родители втора категория“.
"Искаме всеки родител да има право на пълноценен контакт с децата си“, казват организаторите.
По време на акцията "Бащите на Пловдив“ ще раздават подаръци и лакомства на всички деца, които минат през площада със своите родители. Чрез този жест те символично ще предадат грижата, която не им е позволено да дадат на собствените си деца.
Паралелно с празника, бащите ще разпространяват информационни брошури, разказващи за "ежедневната битка“ в съдебните зали. Основното искане на сдружението е въвеждането и реалното прилагане на презумпцията за Споделено родителство – равни права и задължения на двамата родители след раздяла, както е гарантирано от Конституцията, но често игнорирано от съда и социалните служби.
"Много от нас пропуснаха множество празници, рождени дни и усмивки с децата си. Съдебната система, сякаш по шаблон, ни превръща в "аниматори“ за два уикенда в месеца, отнемайки ни възможността да участваме пълноценно във възпитанието на децата си. Да отделиш дете от човек, който истински го обича, е престъпление, което за съжаление бива озаконявано ежедневно,“ споделят организаторите.
За организаторите "Бащите на Пловдив“ е неформално обединение на родители, които се борят срещу институционалните пречки, налагани от съдебната система и отделите за "Закрила на детето“. Тяхната мисия е да променят статуквото, при което бащата се разглежда като неспособен да отглежда децата си по подразбиране, и да осигурят правото на всяко дете да расте с обичта и подкрепата и на двамата си родители.
Каним представителите на медиите да заповядат на място, за да чуят личните истории на тези родители и да отразят една гледна точка, която често остава скрита зад стените на съдебните зали.
