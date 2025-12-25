Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция

© Владимир Ненов На 26 декември, Деня на бащата, неформалното сдружение "Бащите на Пловдив“ организира събитие на стълбите на "Каменица“ (ул. "Княз Александър I Батенберг“) от 12:00 до 13:30 часа.



Групата бащи, които виждат децата си само два пъти месечно заради съдебни решения, ще раздават подаръци и лакомства на други деца в центъра на града, съпроводено с музика на живо. Символичният жест цели да покаже обичта, която им е възпрепятствано да дадат на собствените си деца, и да привлече внимание към проблемите със споделеното родителство.



Основните искания на "Бащите на Пловдив“ са въвеждане на презумпция за споделено родителство и промяна на остарелите институционални практики, които често поставят бащите в ролята на "родители втора категория“.



"Искаме всеки родител да има право на пълноценен контакт с децата си“, казват организаторите.



По време на акцията "Бащите на Пловдив“ ще раздават подаръци и лакомства на всички деца, които минат през площада със своите родители. Чрез този жест те символично ще предадат грижата, която не им е позволено да дадат на собствените си деца.



Паралелно с празника, бащите ще разпространяват информационни брошури, разказващи за "ежедневната битка“ в съдебните зали. Основното искане на сдружението е въвеждането и реалното прилагане на презумпцията за Споделено родителство – равни права и задължения на двамата родители след раздяла, както е гарантирано от Конституцията, но често игнорирано от съда и социалните служби.



"Много от нас пропуснаха множество празници, рождени дни и усмивки с децата си. Съдебната система, сякаш по шаблон, ни превръща в "аниматори“ за два уикенда в месеца, отнемайки ни възможността да участваме пълноценно във възпитанието на децата си. Да отделиш дете от човек, който истински го обича, е престъпление, което за съжаление бива озаконявано ежедневно,“ споделят организаторите.



За организаторите "Бащите на Пловдив“ е неформално обединение на родители, които се борят срещу институционалните пречки, налагани от съдебната система и отделите за "Закрила на детето“. Тяхната мисия е да променят статуквото, при което бащата се разглежда като неспособен да отглежда децата си по подразбиране, и да осигурят правото на всяко дете да расте с обичта и подкрепата и на двамата си родители.



Каним представителите на медиите да заповядат на място, за да чуят личните истории на тези родители и да отразят една гледна точка, която често остава скрита зад стените на съдебните зали.