ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пламен Димитров: Ако продължаваме след юни с удължителен бюджет, държавата ще гръмне
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)345
©
Няма как да дадем толеранс на служебното правителство, защото са натрупани страшно много брадясали проблеми и заливат служебните министри от първия ден. Това каза в интервю за БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров.

В почти всички ведомства, в това число второстепенни разпоредители – агенции и структури, местната власт, различни формати, заплатите са увеличени с номинално заложените в бюджета 5%. Законът е в сила от 1 януари и петте процента няма как да бъдат изкривени. Това ще продължи и чрез удължителния закон за удължения бюджет, а не само три месеца, обясни той.

Ако удължителният закон се удължи само с още три месеца, а не до приемането на редовния бюджет, на 1 юли, дори да има правителство, ако няма приет бюджет, държавата е в shut down, заяви Димитров.

Удължаването е технически възможно до края на годината, но политически е невъзможно, "защото и към настоящия момент има маса проблеми“, коментира той. Ако продължаваме след юни с такъв закон, гарантирам, че държавата ще гръмне, допълни лидерът на конфедерацията.

Миналата година "вторият бюджет“ за 2026 г., одобрен след протестите с тежки компромиси с бизнеса, беше сложен в кошчето. Юни или юли, когато се направи редовният бюджет, той ще бъде близък до него, прогнозира той.

59 евро е малката потребителска кошница у нас, 53 евро – в Хърватска, в Румъния е 48 евро, а в Нидерландия – 68 евро, посочи Пламен Димитров и настоя – "има картелни образувания, които КЗК най-накрая трябва да освети“. По думите му, "услугите станаха космически – фризьорските услуги, паркингите станаха по две“.

"Регулаторите не направиха нищо реално да покажат, че има държава. Държавата не може да покаже, че има държава, а хората това очакват.“ В сферата на услугите процесът е изпуснат – там е най-големият провал, в сферата на хранителните стоки донякъде има някакъв контрол, каза Димитров.

Кумулативният ръст на реалната работна заплата за страната е 22,5% за 5 години – толкова реално са нараснали доходите, цитира данни Димитров и напомни, че преди 5 години МРЗ е била 610 лева, а сега е 620 евро.

Президентът на КНСБ добави, че общественият сектор изостава в заплащането драматично с 5% назад спрямо частния – с 18,5% ръст спрямо 23,5%, а се твърди обратното. "И да се обяснява как трябва да забавим ръста на заплатите в обществения сектор, защото много пари се харчели и не можем да вържем бюджета, дефицита, това е невярно“, подчерта президентът на КНСБ.


Още по темата: общо новини по темата: 348
11.02.2026 Съобщиха базата, на която ще се определя размерът на новоотпуснатите пенсии
09.02.2026 НОИ ще зарадва пенсионерите днес
04.02.2026 Правителството вдигна заплата
31.01.2026 Министър Гуцанов с добра новина за 2 милиона пенсионери
31.01.2026 Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
22.01.2026 Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Български роман e номиниран за "Букър"
22:45 / 24.02.2026
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, заме...
22:17 / 24.02.2026
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
21:37 / 24.02.2026
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи обр...
23:23 / 24.02.2026
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Пенсионната реформа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: