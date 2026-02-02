ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пиян поляк сътвори безумието на годината на АМ "Тракия"
За радост няма пострадали, нанесени са само незначителни материални щети. На местопроизшествието пристигнал екип на сектор "Пътна полиция“, който тествал чужденецът с дрегер. Уредът отчел концентрация на алкохол в издишания въздух над 1.2 промила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имотен експерт: Пловдив продължава да бъде най-достъпният жилищен...
11:58 / 02.02.2026
Светослав Бенчев: Цените на горивата остават стабилни, но има зна...
10:37 / 02.02.2026
БСП ще издигне Илияна Йотова за президент
10:24 / 02.02.2026
Панделиева: Да сложиш главите на Живков, Ленин, Сталин, Путин и Т...
10:17 / 02.02.2026
Атанас Атанасов: БСП ще издигне кандидатурата на Йотова за презид...
10:36 / 02.02.2026
Българка с откритие срещу рака
09:58 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS