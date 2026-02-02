Пиян поляк сътвори безумието на годината на АМ "Тракия"

© Снимка: Архив Около 03.30 часа в събота в района на паркинг на АМ "Тракия“ станал лек пътен инцидент. При движение на заден ход 57-годишен полски гражданин се блъснал с управляван от него камион "Скания“ в намиращите се наблизо паркирани товарни возила.



За радост няма пострадали, нанесени са само незначителни материални щети. На местопроизшествието пристигнал екип на сектор "Пътна полиция“, който тествал чужденецът с дрегер. Уредът отчел концентрация на алкохол в издишания въздух над 1.2 промила.