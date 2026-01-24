ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да купи 72 квадрата и да пътува 1 час до центъра
"Представете си едно хубаво село, в което човек може да живее на същото време от София и не го прави, само и само да се навре в един мрачен и кален отстрани пояс“, каза той.
"За българите отношението към имота е сакрално. Отнасяме се към имота сякаш никога няма да си отидем от този свят“, коментира още историкът.
"Ние не се схващаме като единица, а като част от една родова броеница. Очакваме нашите предци да са ни оставили имот. Намираме за разумно да оставим на децата си имот“, каза Петър Стоянович.
"Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен като стрелочник в тъмносиньо костюмче и леко зализан глуповато като за депутат, всеки е готов“, каза той.
"Географията на имота винаги има значение. Но оттам насетне този разговор в България е ирелевантен. Ние практически почти нямаме човек, който да няма собственост. С раждането ние започваме да мислим имотно“, посочи той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Излезе прогнозата за последната неделя на януари
14:08 / 24.01.2026
7 линейки и 3 пожарни не можаха да спасят млада жена, деца са с т...
12:57 / 24.01.2026
Полиция влезе в жилището на 23-годишна бургазлийка, арестуваха я
12:47 / 24.01.2026
Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599...
12:42 / 24.01.2026
Бащата на Сияна: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че ...
12:34 / 24.01.2026
Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски
10:37 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS