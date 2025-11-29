Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми

© Петър Петров от националното ръководство на ВМРО предупреждава за поредното раздуване на квази администрацията - служителите на т.нар. държавни предприятия.



Ето какво пише той в своя позиция:



"Намаляване на държавната администрация?!?!



На 27.11.2025 г. Народното събрание прие изменение и допълнение към Закона за публичните предприятия, с което въвежда длъжността "служител по почтеността" в публичните предприятия. Тези промени са следствие от промяната, която Асен Василев и компания направиха в Плана за възстановяване и устойчивост. Обещанията за намаляване на държавната администрация с 25%, от "Продължаваме промяната", са били нищожни и предизборен похват.



Според НСИ в България има 264 публични предприятия, което предполага и разкриването на нова щатна длъжност от 264 бр. към администрацията на изпълнителната власт, която към юни месец е в размер на 98 892 души.



Най-респектираща е функцията на този "служител по почтеността", който ще съблюдава за спазването на системата за управление на корупционния риск и ще прави обучения по етика и почтеност. С други думи, ще си назначим човек, който ще ни казва "Не прави така, че не е морално. Ще те изкажа!". По времето на БКП на тази длъжност и се казваше "партиен секретар", който следи за правилното случване на нещата!



Докато държавната администрация се раздува, дребният и среден бизнес се чуди как ще плаща допълнителната данъчна и осигурителна тежест в бюджета!



Много се дразня на късата памет на народа, който е готов да прости на ПП-ДБ, че управляваха с голямо Д, а сега "скачат", защото не са "дебели"...



От ВМРО припомнят, че още при обсъждането набюджет за 2025 г. лидерът на ВМРО предложи 30% съкръщаване на разходите за издръжка на администрацията. Година по-късно властта в лицето на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН прави точно обратното.