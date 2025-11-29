ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
Ето какво пише той в своя позиция:
"Намаляване на държавната администрация?!?!
На 27.11.2025 г. Народното събрание прие изменение и допълнение към Закона за публичните предприятия, с което въвежда длъжността "служител по почтеността" в публичните предприятия. Тези промени са следствие от промяната, която Асен Василев и компания направиха в Плана за възстановяване и устойчивост. Обещанията за намаляване на държавната администрация с 25%, от "Продължаваме промяната", са били нищожни и предизборен похват.
Според НСИ в България има 264 публични предприятия, което предполага и разкриването на нова щатна длъжност от 264 бр. към администрацията на изпълнителната власт, която към юни месец е в размер на 98 892 души.
Най-респектираща е функцията на този "служител по почтеността", който ще съблюдава за спазването на системата за управление на корупционния риск и ще прави обучения по етика и почтеност. С други думи, ще си назначим човек, който ще ни казва "Не прави така, че не е морално. Ще те изкажа!". По времето на БКП на тази длъжност и се казваше "партиен секретар", който следи за правилното случване на нещата!
Докато държавната администрация се раздува, дребният и среден бизнес се чуди как ще плаща допълнителната данъчна и осигурителна тежест в бюджета!
Много се дразня на късата памет на народа, който е готов да прости на ПП-ДБ, че управляваха с голямо Д, а сега "скачат", защото не са "дебели"...
От ВМРО припомнят, че още при обсъждането набюджет за 2025 г. лидерът на ВМРО предложи 30% съкръщаване на разходите за издръжка на администрацията. Година по-късно властта в лицето на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН прави точно обратното.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1024
|предишна страница [ 1/171 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
12000 евро за квадрат! Купувач: Явно има много пари, които трябва...
11:13 / 29.11.2025
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
11:04 / 29.11.2025
Медици с шеста чернодробна трансплантация във ВМА
10:51 / 29.11.2025
Президентът нарече депутатите социопати и биячи
10:50 / 29.11.2025
Wizz Air: Не се очакват повече смущения
10:51 / 29.11.2025
Росен Желязков: Положението с наводненията в Благоевградско е овл...
10:51 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS