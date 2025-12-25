ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Как тези пари помагат на домакинствата по празниците и откъде идват най-много средства?
Статистиката на централната банка сочи, че най-големи суми от началото на годината са изпратили сънародниците ни от Съединените щати - над 200 милиона евро. След това се нареждат изпратените суми от Германия - оттам идват близо 197 милиона, а от Обединеното кралство у нас са изпратени почти 192 милиона евро.
Дъщерята на Радка Филипова от 15 години е в Испания. Работи на две места, изплаща жилище там, но не забравя майка си. С помощта от чужбина възрастната жена ще покрие и разходите по трапезата за коледните и новогодишните празници.
С парите от чужбина се поддържа и родителският дом в село Зверино. Без тях обновяването му не би било възможно.
"Например, покрива на къщата сменихме, ремонт на баня, на кухня, лекарства всеки месец", посочва още Радка.
Икономистите отчитат, че парите от чужбина имат пряк ефект върху потреблението, тъй като това не са суми които се спестяват, а се ползват за покриване на текущи разходи. Повечето похарчени пари у нас носят и повече приходи от ДДС в бюджета.
"Свеж приход отвън, който раздвижва местния бизнес - т.е всички магазини, от които ще бъдат купени стоки с тези средства, директно получават пари, които не биха получили, ако ги нямаше. Малки бизнеси, които извършват дребни услуги в малките населени места, ползват доста често средства с такъв произход", казва Адриан Николов, икономист.
Така оцеляването на дребния бизнес в отделните региони на страната става по-лесно, отчитат икономистите. Парите от чужбина са в помощ на системата за социална подпомагане, тъй като те често идват в помощ на най-уязвимите домакинства у нас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция
20:13 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
20:01 / 25.12.2025
Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
19:42 / 25.12.2025
Обявиха за издирване момиче с увреждания
19:24 / 25.12.2025
Вижте всички неработни дни през 2026 година, планирайте отпуската...
19:00 / 25.12.2025
Две компании в Пловдивска област реализират печалби от близо поло...
18:40 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS