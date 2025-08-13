Пенсионерите ще продължат да получават същата пенсия, която са взимали досега, но вече в евро

© От 1 януари 2026 г. пенсионерите ще продължат да получават същата пенсия, която са вземали досега, но вече в евро. Това увери бившият социален министър Христина Христова пред телевизия Euronews Bulgaria.



Според Христова превалутирането ще бъде напълно автоматично, без необходимост от каквито и да е действия от страна на гражданите.



"Нищо не трябва да се прави от хората – никакви заявления, никакви нови банкови сметки, никакви съобщения за нищо – нито за пенсиите, нито за социалните плащания, нито дори за работната заплата“, обясни тя.



Бившият социален министър подчерта и ролята на държавата в контекста на преминаването към новата валута. По думите ѝ, основната цел е да се предотврати недобросъвестно покачване на цените и да се осигури спокойствие у населението.



"Индиректно, държавата може много сериозно да помогне на хората, да защити потребителите, да осигури по-коректна информация и да задължи търговците да предоставят, ако не ежедневно, поне седмична информация“, посочи Христова.



Преминаването към евро се очаква да бъде плавно и безпроблемно, като основният приоритет на държавата остава защита на гражданите и стабилността на социалните плащания.