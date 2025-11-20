ИЗПРАТИ НОВИНА
Пенсионери ще получат 120 лева надбавки за Коледа
Автор: Вилислава Ветренска 16:01
©
120 лева коледни надбавки ще бъдат отпуснати на 536 000 пенсионери. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева на брифинг в Народното събрание.

"Днес се проведе заседание на Съвета за съвместно управление, обсъдихме възможностите на Бюджета и решението, което взехме е да бъдат отпуснати 120 лева коледни надбавки на 536 000 пенсионери, които в момента взимат пенсии, които в момента са под линията на бедност, която за тази година е 638 лева", каза Сачева.

Правителството ще бъде информирано, за да може НОИ да предприеме необходимите действия - да се изплатят добавките с пенсиите за месец декември преди Коледа.

"Има средства, с които бихме могли да покрием тази добавка, защото има преизпълнение в Бюджета. Знаете, че и колегите от "ДПС - Ново начало" ще направят дарение към НОИ", допълни депутатът от ГЕРБ.

64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки.

"Не сме се отказали да има системно решение, но този въпрос изисква време. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", каза още Сачева.


Що не уточнявате КОИ пенсионери , тези които не са работили нямат трудов стаж , а останалите понеже са много богати , за тях няма , Следващите избори се надявайте на 1500000 хиляди да ви сипят с чарпака. .
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

