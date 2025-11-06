ИЗПРАТИ НОВИНА
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43
В Германия близо всеки пети човек в пенсионна възраст е застрашен от бедност. Затова за мнозина България – с по-ниските разходи за живот и спокойната среда – се превръща в привлекателна алтернатива. Вече няколкостотин германски пенсионери са се установили в райони около Черноморието, където живеят значително по-комфортно със своите ограничени доходи, разказва германската телевизия ZDF в свой репортаж.

Много от тях са избрали села като Лозен и Бенковски, както и по-големите комплекси край морето. Общият доход на две германски пенсии е около 2000 евро – сума, която в Германия не осигурява желания стандарт, но в България позволява спокоен и достоен живот.

Карстен (56) и Магдалена (66) са на прага на ново начало. Бивш таксиметров шофьор и служителка в сигурността на летище Франкфурт, двамата са решили да се сбогуват с Германия и да се установят в малко селце близо до морето.

"Това е началото на един нов живот“, споделя Карстен. Двойката вече има къща с живописен изглед към околните поля – мечта, която в Германия не биха могли да си позволят.

"С нашите скромни средства в България можем да си позволим много повече, отколкото в Германия“, добавя той.

Марлене (75) и Юрген (65) живеят в България от година и половина. Те са се установили в село Бенковски край Варна, където наемат къща от 110 кв. м с три стаи. Месечният наем е 550 евро, а разходите – около 80 евро.

"Зеленчуците тук са фантастични – вкусни, пресни, ароматни“, казва Марлене, която вече знае няколко думи на български: "добър ден“, "лека нощ“, "запалка“.

Общата им пенсия от около 2000 евро би била достатъчна за живот в Германия, но почти без възможност за допълнителни удоволствия.

"Тук можем да си позволим много повече“, подчертава Юрген, който е работил в логистиката.

Мартина (65) и Ралф (68) от Бохум първоначално са планирали да се преместят в Испания. Но покачващите се цени ги насочват към България. Сега живеят близо до Златни пясъци.

"Испания вече е твърде скъпа. Тук можем да живеем спокойно на старини“, казва Мартина. Двамата все още свикват с езика, но са уверени, че ще се адаптират.

Повечето германски пенсионери, установили се у нас, посочват значително по-ниските разходи за живот като основна причина за решението си. Те споделят, че вечеря в ресторант за около 30 евро е напълно възможна – нещо немислимо в Германия.

"Ако трябва да бъдем честни, това е нашата нова родина – България. И не изпитваме никакъв копнеж към Германия“, казват пенсионерите,







