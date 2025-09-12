ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пенсионер в Гърция получава 893 евро средно, пенсионер в България - едва 700 лева
Автор: ИА Фокус 10:34Коментари (0)130
©
Средната пенсия в Гърция днес е 839 еврo, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Това е средната стойност на всички изплащани пенсии, като размерът на индивидуалната пенсия варира в зависимост от продължителността на трудовия стаж, доходите и внесените осигуровки на всеки пенсионер.

От 1 януари 2026 г. пенсионната система в Гърция ще претърпи значителни промени. Механизмът за лични различия, който досега е предотвратявал увеличения за около 671 000 бенефициенти, ще бъде практически премахнат. Преходът ще бъде постепенен и ще приключи през 2027 г.:

2026 г. – пенсионерите с лична разлика ще получават 50% от годишното увеличение.

2027 г. – всички ще получават 100% от увеличението, независимо от наличието на лична разлика.

Постепенно премахване на личните различия.

Увеличение на основните пенсии от 1 януари 2026 г.

Постоянна надбавка от 250 евро всеки ноември.

Намаление на данъка върху доходите.

Пенсионер с облагаем доход 10 000 евро и месечен нетен доход 823 евро

+214 евро нето от увеличението

+250 евро ноемврийска надбавка

Общо: 464 евро нето

С лична разлика: 357 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 14 000 евро и месечен нетен доход 1 080 евро

+263 евро нето от увеличението

+250 евро ноемврийска надбавка

+80 евро намаление на данъка

Общо: 593 евро нето

С лична разлика: 462 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 20 000 евро и месечен нетен доход 1 460 евро

+376 евро нето от увеличението

+200 евро намаление на данъка

Общо: 576 евро нето с лична разлика: 388 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 24 000 евро и месечен нетен доход 1 693 евро

+417 евро нето от увеличението

+280 евро намаление на данъка

Общо: 697 евро нето

С лична разлика: 489 евро нето

Българските пенсии включват: Основни трудови пенсии – зависят от осигурителен стаж и доходи.

Социални пенсии за старост – определят се според възраст, доход и здравословно състояние.От 2021 г. насам пенсиите се осъвременяват регулярно. През 2022 г. е извършено:

Увеличение с 10% на основните пенсииДопълнителна сума от 60 лв.

Повишение на максималния размер на пенсията до 1 500 лв.

Средната пенсия в България през последните години варира между 700–800 лв. (≈350–400 евро), като минималната достига около 630 лв.

Причини за сравнително ниските пенсии:

Осигурителна култура – в западните държави хората плащат по-високи социални вноски и имат дълъг трудов стаж, докато у нас често се работи без пълни осигуровки.

Модел на пенсионната система – България разчита основно на разходопокривен модел ("днешните работещи издържат днешните пенсионери“), докато в други страни има силно развити капиталови и частни пенсионни фондове.


Още по темата: общо новини по темата: 578
10.09.2025 »
06.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/97 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вместо да обмените спестените левове в брой, може да ги инвестира...
09:03 / 12.09.2025
Икономист от Пловдив: Ще можем да използваме дигиталното евро за ...
08:41 / 12.09.2025
Проф. Рачев: В България продължава да е брутално сухо
08:38 / 12.09.2025
Съдът решава съдбата на побойниците над полицая
07:37 / 12.09.2025
Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
07:18 / 12.09.2025
Облаци, дъжд и вятър, температурите днес падат
07:11 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зверство срещу 18-годишно момиче
Туризъм
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: