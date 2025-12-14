ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеканов: Назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента
"Президентът е институционален човек и той ще действа по текущите правила, въпреки че смятам, че те са неумни. Миналият път видяхме какви проблеми имаше, когато трябваше да бъде назначена г-жа Кожарева, имаше не най-добрите предложения и затова отново се стигна до г-н Главчев. В текущата ситуация има още по-голям проблем, защото протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма властта, т. е. хора, назначени от текущата власт, един от тях ще стане следващ премиер. Така, че не е лесна ситуацията със сигурност", подчерта Пеканов.
Според него изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента, а е в ръцете на назначени от текущата власт хора.
Той каза още, че е впечатлен и доволен от протестите и посочи, че "площада и обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта и това победи":
"Но оттук нататък следва трудната част. Вярно е, че оттук нататък не знаем какво предстои. Малко ни изненада оставката на властта, въпреки че преди една седмица: ако се замислят добре партиите във властта, те трябва да вземат правилното решение, за да останат на правилната страна на историята, а не да протакат и още повече да влошават ситуацията в страната. Когато излизат хиляди, хиляди хора излизат на площада - млади, стари, леви, десни, с всякакви разбирания, не ти остава друг ход, освен да подадеш оставката."
Атанас Пеканов добави, че в този смисъл властта е взела правилното, макар и закъсняло решение.
