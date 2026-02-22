ЗАРЕЖДАНЕ...
|Патриарх Даниил поиска прошка и от сърце прости на всички
Днес е Сирна неделя и от нощес влизаме във Великия пост - подвиг, който Светата православна църква е определила за всички вярващи като време на покаяние, молитва, въздържание и духовно очистване, каза патриархът в словото си пред миряните, цитиран от БТА. Той поясни, че още в началото трябва да знам каква е посоката и целта на поста.
Патриарх Даниил каза, че постът не е самоцел, не е обикновено въздържание от блажни храни, не е диета, не е самоцелно изтормозване на тялото. Целта на поста е да ни подготви да вкусим от пасхалната радост, да се изпълним с пасхалната благодат и да живеем с този вечен живот, който Господ Иисус Христос донесе с живота на света за всички нас.
Патриарх Даниил поясни, че на днешния ден се възпоменава грехопадението, може би най-трагичното събитие в човешката история. "Именно престъпването заповедта на поста довежда до отпадането на нашите прародители от Божествения живот, изгонването им от Рая и пребиваването в това състояние, в което се намираме ,както Свещеното писание ни казва - страна на смъртна сянка. Пребиваваме в духовна смърт, поради което стана необходимо Господ Иисус Христос – второто лице на Светата троица, да дойде, да стане човек, за нашето спасение да пострада за нас, да възкръсне и да ни дарува тази благодат на вечния живот“.
Пресищането с храна, със зрелища и всичко онова, което не ни води към Бога, утежнява и обременява душата, а след това е необходимо да положим усилия, за да можем с будни сетива и съзнание да застанем пред Бога, поясни патриархът. Той отбеляза, че заради това Светата църква е определила постните дни през годината. "Ако няма пост, ако няма нещо, което да насочва вниманието ни към Бога, много лесно изпадаме в безразличие, изпадаме в нехайство за душата си, отдалечаваме се постепенно от Бога, охладнява сърцето и ни грози най-голямата опасност - духовната смърт, отпадането от Бога и погубването на душите ни“, каза още патриарх Даниил в Кюстендил.
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 28 мин.
0
