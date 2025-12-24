ИЗПРАТИ НОВИНА
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
Автор: ИА Фокус 19:08Коментари (0)181
©
"Днес във Витлеем Христос се ражда от Дева. Днес Безначалният приема начало и Словото се въплъщава. Небесните сили се радват и земята с човеците се весели. Мъдреците поднасят дарове, пастирите проповядват чудото, а ние непрестанно пеем: Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение" - преп. Йоан Дамаскин. 

Патриарх Даниил и Светия Синод отправиха Рождественско послание:

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Дивното славословие, с което ангелското войнство посреща раждащия се в света Син Божи, нашия Господ, Изкупител и Спасител Иисус Христос, е вдъхновило някои от най-прекрасните химни, с които през вековете Отците на Църквата са украсили нашето богослужение.

С малко думи, изпълнени с несравнимо по своя смисъл и дълбочината си съдържание, песента на ангелското войнство съгрява и днес сърцата ни с неземна радост: чиста и светла – радост, която превъзхожда всяка друга, която бихме изпитали в нашия скръбен свят.

Тази радост, която възвестиха светите Божии ангели на скромните витлеемски пастири, вече две хилядолетия е достояние на всяко вярващо и търсещо Бога сърце.

Тя е достояние и на всеки един от нас, изпълвайки ни не само в деня на Христовото Рождество, но и във всички дни и години от живота ни, независимо от изпитанията, през които преминаваме. Тази радост е с нас и днес, когато заедно с цялата Църква ние отново посрещаме идващия сред нас Богомладенец.

Събитието на Рождеството на Христа Спасителя бележи действително повратен момент в човешката история. С раждането на Божия Син като Син Човешки "древното премина" и "ето, всичко стана ново" (2 Кор. 5:17). Сам Бог дойде сред нас и живя между нас, като Един от нас, и сключи с човешкия род Своя Нов Завет, който е Завет на мира и безпределната, всеопрощаваща Негова любов и милост.

Освободи ни от властта на греха и смъртта, помири ни с Небесата и ни дарува "обновен живот" (Рим. 6:4). Живот в правда и светост, в любов към Бога и към всеки човек, възстановявайки изгубеното някога наше богосиновство, както свидетелства божественият евангелист, когато казва, че "на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии“ (Иоан 1:12).

Великите Отци и учители на Църквата Христова говорят за дивното Тайнство на Боговъплъщението като за обнова на вечния живот (св. Игнатий Богоносец), ново творение (св. Григорий Богослов) и единственото ново нещо под слънцето (преп. Йоан Дамаскин). С тази новост, с това обновяване на човешката природа и на отношенията ни с Бога живеем и ние, макар и не винаги да осъзнаваме напълно това.

В тази новост на събитието на Боговъплъщението, разгърната в целия последващ земен живот и богочовешко дело на Христа заради нас и нашето спасение, е основанието както на християнската ни надежда, така и на нашата християнска радост – радостта, към която ни призовават както Господ, така и Неговите свети апостоли.

Радост, която надмогва всяка болка, горест и страдание, която е отвъд всичко тукашно и земно, мимолетно и преходно, защото основанията ѝ са в Бога, в любовта на Този, Който днес идва при нас, като Младенец, за да остане завинаги с нас и ние да пребъдем в Него.

Нашият отговор на засвидетелстваната в Боговъплъщението безпределна Божия любов и милост е нашата вяра: вярата, с която живеем и се спасяваме и която се изразява в ответната любов, която ние отдаваме на Бога и на човека до нас.

Затова и празникът на Христовото Рождество е свързан с най-много и най-щедри изяви на нашето милосърдие и благотворителност – това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите.

Във всичко това ние подражаваме не другиму, а на Бога, на този, който пръв извървя пътя към нас, протегна ни ръка, сподели с нас всичко онова, до което беше довело грехопадението на прародителите, и ни посочи отново верния път към богоуподобяването и вечния живот, към Царството на нашия Небесен Отец. Затова днес от дълбините на нашите сърца ние отново прославяме дивното тайнство на нашето спасение и от препълнени уста казваме:

"Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – срещнете Го! Христос е на земята – извисете се! Пейте Господу всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото Той се прослави!", (Катавасии на Рождество Христово, Песен първа).

Всесърдечно поздравяваме по случай празника на Христовото Рождество всички чеда на Православната ни църква – в Родината и далеч от нея, с благопожелания за духовна радост и всяко добро от Господа.

Мирът и любовта на раждащия се днес във Витлеем Господ наш Иисус Христос, Божията благодат и общението в Пресветия Божи Дух да бъдат с всички нас! Честито Рождество Христово!


Статистика: