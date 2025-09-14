ИЗПРАТИ НОВИНА
Парите, за които никой не знае, милиарди евро "дремят" в банки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:59
©
В Германия има до 4,2 милиарда евро непотърсени пари, блокирани в стари и неактивни банкови сметки. Това показва ново проучване, поръчано от Министерството на науката и образованието, съобщава немската медия ARD.

Според икономиста проф. Кристиан Клайн от университета в Касел в повечето случаи собствениците на тези сметки са починали и нямат наследници. Възможно е обаче част от средствата да са свързани с пране на пари или други престъпни дейности.

Банкова сметка се смята за "забравена“, когато в продължение на години институцията не може да установи контакт със собственика. Обикновено, ако в рамките на 30 години никой не потърси парите, сметката се закрива. Въпреки това, дори след 40 или 45 години, ако някой докаже правата си над средствата, банката е длъжна да ги изплати.

Банките обаче рядко говорят за този проблем. "Усеща се неудобство от факта, че банката държи нечии пари, без да знае чии са. Но реално проблем няма – законът ясно урежда задълженията ни“, коментира Торстен Хьохе от Германския съюз на частните банки.

Огромните суми не остават извън вниманието на германското правителство. В коалиционното споразумение е записано намерение да се използват "безстопанствени сметки“ за създаване на социален револвиращ фонд. За целта обаче банките трябва да прехвърлят средствата на държавата – идея, която те определят като проблематична.

"Имаме договор с клиента. Не е редно парите да бъдат предавани на други, още по-малко на държавата“, подчертава правният експерт Хьохе.

Във Великобритания подобна практика вече работи успешно – там средствата от забравени сметки финансират социални проекти.

Експерти предупреждават, че броят на забравените сметки ще расте. Причината е, че все повече хора използват изцяло онлайн банкиране. Няма хартиени документи или спестовни книжки, които да напомнят за налични средства. Ако собственикът почине, достъпът до парите често е невъзможен дори за наследниците.

В момента в Германия има около 110 милиона дебитни сметки, като над 70% от тях вече се управляват само онлайн.







