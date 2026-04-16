Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи за сериозен инцидент във Велико Търново, при който по време на рутинна проверка в автомобила на кандидат за народен представител са открити пари и списъци с имена. По информация на Кандев, споделена в социалната мрежа Фейсбук, заедно с кандидата в колата е пътувал и друг мъж, който е с богато криминално досие и многократни осъждания за кражби.

При проверката служителите на реда са намерили в подлакътника на превозното средство сума пари в банкноти от по 10 и 20 евро, придружени от списъци с лични данни. Главният секретар подчерта, че кандидатът за депутат е проявил несъгласие и не е оказал необходимото съдействие на органите на реда.

Тъй като лицето се ползва с имунитет в качеството си на кандидат за парламента, МВР не може да предприеме неговото задържане. Поради тази причина случаят е докладван незабавно на Софийска градска прокуратура, която трябва да прецени какви ще бъдат следващите законови действия по разследването.