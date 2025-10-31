ИЗПРАТИ НОВИНА
Панелният парадокс: Българите забогатяват, но живеят в сгради от времето на социализма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17
©
Не се очаква рязко движение на цените на жилищата в посока нагоре или надолу след приемането на еврото от 1 януари догодина. Новината за присъединяването на България към еврозоната вече е "изконсумирана“ от пазара. Това заяви Николай Георгиев, директор "Пазарни оценки и анализи“ в консултантската компания Colliers, пред телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

По думите на Георгиев, все още се наблюдават покупки, продиктувани от ирационалния страх, че нещо ще се промени след 1 януари, но това не означава, че стойността на имотите ще се промени значително.

"Очаквам активността леко да намалее, но да остане с положителен темп. Преломният момент с официалното приемане на еврото вероятно ще успокои страховете на хората“, коментира той.

Според доклад на Colliers, цените за строителство през последните пет години растат по-бързо от продажните цени на жилищата. "С оглед на това няма как продажните цени на новите проекти, които са и с по-високо качество, да не се покачат“, посочи Георгиев.

В сегмента на къщите в комплекси продажните цени за самостоятелна къща вече надхвърлят 700 хил. евро, а цената на квадратен метър достига 2300–2500 евро.

Според Георгиев, жилищният пазар в България е балансиран – има активно ново строителство, а същевременно всяка година София привлича между 10 и 12 хиляди нови жители.

"Около 75% от предлагането е старо – предимно панелни жилищни сгради от времето на социализма, които са с ниско качество. В същото време населението забогатява и нараства желанието за обитаване на по-качествено пространство“, допълни той.

Георгиев обобщи, че в момента жилищният пазар е стабилен, а промяна може да настъпи единствено при външен шок, който трудно може да бъде предвиден.

Въпреки че почти половината от икономическата активност в страната е концентрирана в София, офис пазарите в Пловдив и Варна също набират скорост.

"Във Варна се изграждат нови офис проекти с много високо качество, за които има предварителен интерес още преди старта на строителството – това е добър знак“, каза Георгиев.

Офис проектите във Варна, които отговарят изцяло на изискванията за клас А, все още са малко, но търсенето на такива площи е осезаемо. В Пловдив пазарът е около десет пъти по-малък от този в столицата, но също показва устойчиво развитие.

Хибридният модел на работа вече е стандарт за повечето компании и влияе пряко върху търсенето на офис площи.

"Ако една компания търси да наеме 1000 кв. м офис за 100 работни места, тя знае, че те ще обслужват повече хора – част от служителите ще работят отдалечено, включително от споделени работни пространства“, обясни Георгиев.







И отдават под наем апартаменти построени след социализма.
