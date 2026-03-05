ЗАРЕЖДАНЕ...
Панелка или тухла: Какво наистина влияе върху избора на жилище през 2026 г.
©
Те обръщат внимание на детайлите, оценяват състоянието на сградата, инфраструктурата на квартала и възможността за бъдещи подобрения, което прави решенията им по-осъзнати и по-малко компромисни.
Хората, които купуват първото си жилище, се ориентират основно по бюджета си и по възможностите за финансиране, но също така търсят функционалност и удобство. За тях локацията е от ключово значение - наличието на транспорт, услуги и зелени площи често е по-важно от типа строителство.
Семействата, които сменят настоящото си жилище, гледат към качеството на живот, търсят по-добра изолация, по-тиха среда и модерна сграда, а инвеститорите оценяват имота като актив, който трябва да запази или увеличи стойността си и да бъде лесен за отдаване или препродажба.
Панелните жилища остават предпочитан избор заради практичността си и наличието на просторни стаи, отделни кухни и складови помещения. Често кварталите с панелни сгради са планирани с повече зелени площи и удобства за живущите, а санираните вече сгради осигуряват по-добра енергийна ефективност и намаляват разходите за отопление. Въпреки това, панелното строителство може да крие скрити разходи - ремонти на инсталации, асансьори и общи части могат да компенсират първоначално по-ниската цена.
Тухлените жилища се възприемат като по-сигурен избор в дългосрочен план. Те предлагат по-добра топло- и звукоизолация, по-висок стандарт на общите части и по-добро управление на сградата. Новото тухлено строителство включва допълнителни удобства като асансьори, видеонаблюдение, гаражи и контрол на достъпа, което повишава комфорта и стойността на имота. Основният недостатък остава по-високата цена и необходимостта от довършителни работи, а компактните разпределения понякога правят изборът между пространство и качество трудно решение за купувачите.
През 2026 г. вече няма универсален отговор на въпроса "панел или тухла“. Решенията се вземат на база цялостната картина - състояние на сградата, поддръжка, квартал, транспортна достъпност и перспективите за развитие. Добре поддържан панелен апартамент в централна част може да се окаже по-добра инвестиция от ново тухлено жилище на периферията, а купувачите обръщат внимание не само на покупната цена, но и на разходите за отопление, електроенергия и поддръжка в дългосрочен план.
Фокусът се измества от типа строителство към реалното качество и функционалност на имота. Важно е да се прецени потенциалът за бъдещи подобрения, възможностите за преустройства и начинът, по който поддръжката на сградата може да повлияе на стойността на имота. Информираният избор става ключов, защото най-добрите сделки се реализират, когато жилището отговаря на нуждите на купувача, бюджета и плановете му за години напред.
Още от категорията
/
Производител: Засадихме краставиците с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден
09:30
Собственик на бензиностанция: Горивата поскъпнаха с 14 евроцента за 4 дни, това е 300 лева на тон
09:06
Финансист: За който и период да вземем след 2007 г., имаме по-голям БВП, отколкото през1989 г.
04.03
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
Млад мъж от Асеновград върви по стъпките на единствения българин, управлявал най-големия пътнически самолет в света
03.03
Започна протестът за мир пред Министерски съвет: Искането е страната да не бъде въвличана в конфликти
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Даскала1
на 05.03.2026 г.
И най-важната разлика - квадратурите на панелните жили точно отговарят на реалната жилищна площ. При тухлените в квадратурана на жилището са включени много спомагателни част - тераси,стълбища, и т.н. 92 ккварпата панелен апартамент е поне с 5-7 квадрата поголям от нов тухлен на 92 квадрата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.